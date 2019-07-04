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 Промышленность, Корпоративные отношения
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Все про:Борисполь (464) Roshen (135)

 Roshen Порошенко запустила бисквитный комплекс в Борисполе

Кондитерская корпорация Roshen запустила две линии по производству крекера и печенья на бисквитном комплексе в Борисполе (Киевская область).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение корпорации, передает БизнесЦензор.

"Продукция фабрики в продаже уже несколько месяцев. На бисквитном комплексе "Рошен" сейчас работает более 100 человек, через два года планируется расширение до 500 работников. В целом количество работников должно достичь 1100", - сообщили в пресс-службе.

Планируется, что к 2020 году фабрика заработает на полную мощность. Общая мощность новой фабрики составит 20 тыс. тонн.

"Первая линия выпускает крекеры. Линия производства крекера способна давать около тонны печенья за один час. На Бориспольской фабрике изготавливается крекер ТМ Hi Day. Полный цикл производства крекера длится сутки. Вторая линия производит новые виды печенья "Эсмеральда" - Эсмеральда Soft heart Choco и Эсмеральда Soft heart Milk. Также на бисквитном комплексе производится сдобное печенье Karolina", - отметили в Roshen.

В корпорации указали, что продукция Бориспольской фабрики будет экспортироваться во все страны, где представлен Roshen.

Как соощалось, в 2018 году корпорация Roshen Петра Порошенко отложила запуск новой фабрики по производству бисквитной продукции в Бориспольском районе неподалеку от Киева. 

Впервые о бисквитной фабрике в Борисполе топ-менеджмент корпорации заговорил в 2013 году. Тогда планы быстро отложили из-за российского эмбарго на украинскую кондитерскую продукцию. В 2016 году к идее снова вернулись. Для строительства компания взяла в долгосрочную аренду пять земельных участков в Бориспольском районе.

Стоимость всего проекта, по словам директора Бисквитного комплекса Roshen Константина Пивеня, оценивалась в 2,8 млрд грн. Запустить первую очередь фабрики планировали в начале 2018 года. Затем анонсированное открытие переносилось.

Конечным бенефициаром ООО "Бисквитный комплекс "Рошен" является президент Петр Порошенко.

Корпорация Roshen входит в топ-30 крупнейших производителей кондитерских изделий в мире. Включает Киевскую, Кременчугскую, две Винницкие кондитерские фабрики и Винницкий молочный завод, Бисквитный комплекс в Борисполе (Украина); Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия). Производственная деятельность Липецкой фабрики (Россия) была остановлена с 1 апреля 2017 года.

Корпорация производит около 320 видов кондитерских изделий. Общий объем производства достигает 450 тыс. тонн продукции в год.

Сеть фирменных магазин Roshen в Украине насчитывает 50 магазинов в пяти регионах Украины. Первый открылся в 2009 году в Киеве.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135736
 
   
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Порошенко переконливо продемострував всьому світу що корумпований пост-радянських "бізнесменів", особливо коли мова йде про спадкових казнокрадів яким є Пєтя, потрібно тримати якомога далі від політичної влади.
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Акционеры ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" (ЮГОК) намерены направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли за 2018 год в размере 7,13 млрд грн, или 4,48 грн на одну простую акцию.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135748

Оце суми ... А ви все рошен ... рошен ...
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Ну так купуйте акції, як це зробив Пєтя в 2014 з акціями Ахметова, а потім влаштовуйте свого менеджера на державну посаду і буде Вам Роттердам+!
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Хорошие конфеты и шоколад, буду и дальше покупать,а киевский торт нет,мало того что марку присвоил,так еще и дорогой аццки.
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БизнесЦензорНовостиПромышленностьRoshen Порошенко запустила бисквитный комплекс в Борисполе
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