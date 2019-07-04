 Мировые цены на кукурузу растут третий месяц подряд, – ФАО

Об этом сообщается в обзоре организации, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Снижение цен на молочную продукцию и растительные масла с лихвой компенсировало рост цен на зерновые, сахар и мясо, прервав продолжавшееся на протяжении почти пяти месяцев неуклонное повышение суммарного значения индекса", - отмечается в документе.

Индекс цен на зерновые в июне составил 173,2 пункта, что на 6,7% (почти на 11 пунктов) выше майского показателя и на 3,8% выше уровня июня 2018 года. Причиной такого увеличения стал резкий рост экспортных котировок кукурузы, которые повышаются третий месяц подряд из-за ожидания существенного сокращения объемов экспортного предложения со стороны США.

Мировые цены на пшеницу, снижавшиеся на протяжении двух месяцев подряд, выросли из-за неопределенности прогнозов производства и повышения цен на кукурузу. Цены на рис, наоборот, оставались на стабильном уровне: продолжающееся укрепление курса тайского бата и высокий спрос на рис сорта Басмати были нивелированы слабым покупательским спросом на индийские и японские сорта.

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Индекс цен на растительные масла в июне снизился на 2 пункта (на 1,6%) по сравнению с маем, составив 125,5 пункта. Это стало самым низким показателем с декабря 2018 года. Снижение вызвано прежде всего ослаблением котировок пальмового и соевого масел. При этом на подсолнечное и рапсовое масла цены незначительно выросли.

Индекс цен на молочную продукцию в июне составил 199,2 пункта, что на 26,9 пункта (на 11,9%) ниже майского показателя. Несмотря на первое за последние пять месяцев снижение индекса, он все еще на 9,4% выше уровня начала года. В июне снизились котировки цен на все четыре категории молочной продукции, включенные в этот индекс, причем в большей степени это коснулось цен на сыр и масло. Июньское понижение цен было вызвано увеличением объемов экспортного предложения и слабым импортным спросом, поясняется в сообщении.

Индекс цен на мясо в июне составил 176 пунктов, что на 2,6 пункта (на 1,5%) выше пересмотренного майского значения. Таким образом, сложившаяся за последние пять месяцев тенденция к умеренному ежемесячному повышению цен сохраняется. В июне выросли котировки баранины, свинины и мяса птицы под влиянием активного импортного спроса, особенно со стороны стран Восточной Азии, где распространение африканской чумы свиней продолжает отрицательно сказываться на объемах внутреннего производства.

Активным был и мировой импортный спрос на говядину, однако цены оставались на стабильном уровне в результате увеличения объемов экспортного предложения со стороны Океании.

Индекс цен на сахар в июне составил 183,3 пункта, что на 7,4 пункта (на 4,2%) выше майского уровня. На мировых ценах на сахар в значительной степени сказался рост курса бразильского реала к доллару США, пояснили эксперты ФАО.

"Укрепление реала оказывает поддерживающее воздействие на цены, поскольку влияет на предложение сахара из Бразилии, где производители предпочитают перерабатывать сахарный тростник в этанол для продажи на внутреннем рынке, а не экспортировать сахар по менее выгодным ценам. Росту мировых цен на сахар также способствовали сообщения о сокращении объемов экспорта из ЕС", - говорится в сообщении.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

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