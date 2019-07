 Нацбанк обновил требования к системе внутреннего контроля в банках

Как сообщает пресс-служба регулятора, обновленные требования базируются на положениях новой редакции установок Европейского органа банковского надзора о корпоративном управлении (сентябрь 2017 года) и методологических принципах международного стандарта COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), передает БизнесЦензор.

В частности, новыми требованиями детализированы полномочия и обязанности субъектов системы внутреннего контроля банка, а также введены требования к построению системы внутреннего контроля банка на основе модели трех линий защиты.

Кроме того, детализированы процедуры и виды внутреннего контроля, установлены критерии внедрения и функционирования компонентов системы внутреннего контроля банка, определены критерии оценки эффективности системы внутреннего контроля банка, а также установлен минимальный перечень вопросов, которые должны быть урегулированы в внутрибанковских документах.

Одновленное Положение об организации системы внутреннего контроля в банках Украины и банковских группах утверждено постановлением правления НБУ №88 от 2 июля и вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.

"Разработка Положения осуществлялась в сотрудничестве с банковским сообществом и международными экспертами. Учитывая объем задач, которые банки должны выполнить для введения требований Положения постановлением НБУ предусмотрен 6-месячный период имплементации норм Положения (до 2 января 2020 года)", – отмечается в сообщении.

Этим же постановлением признано утратившим силу постановление №867 от 29 декабря 2014 года "Об утверждении Положения об организации внутреннего контроля в банках Украины".

