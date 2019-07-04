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 Продажи электромобилей в Украине за полгода выросли на 58%

В первом полугодии 2019 года украинцы приобрели и зарегистрировали 3 185 электромобилей, из них 2 964 легковых и 221 коммерческий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на электромобили в Украине вырос на 58%

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Большую долю (91%) первичного рынка электромобилей сформировали машины, бывшие в эксплуатации.

Лидером в части легковых электрокаров остается Nissan Leaf. С января по июнь 1 550 автомобилей этой модели получили украинские номера.

На втором месте Tesla Model S – 253 регистраций.

Третьим по популярности стал BMW i3 с результатом 189 авто.

Электромобиль FIAT 500e выбрали 135 украинцев – это четвертый результат.

Замыкает пятерку самых популярных электромобилей на украинском рынке Renault Zoe – 134 штуки.

В коммерческом сегменте лучший результат у Renault Kangoo Z.E. – 206 регистраций за полгода.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135728
 
 
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