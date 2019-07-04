 Отгрузка импортного угля на ТЭС и ТЭЦ Украины за снизилась на 17%

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, из России на украинские электростанции поступило 2 млн 231,9 тыс. тонн угля (доля – 96,54%), что на 10,9% больше января-мая 2018 года, из США – 79,2 тыс. тонн (доля – 3,43%), что на 87,3% меньше января-мая 2018 года, из ЮАР – 0,8 тыс. тонн (доля – 0,03%), что на 99,4% меньше января-мая 2018 года.

Потребление природного газа ТЭС и ТЭЦ в январе-мае 2019 года составило 2 млрд 227,8 млн кубометров против 2 млрд 314,8 млн кубометров за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, отгрузка энергетического угля на ТЭС и ТЭЦ Украины в 2018 году составила 5 млн 379,1 тыс. тонн, что на 5,7% больше, чем в 2017 году (5 млн 90,9 тыс. тонн). В частности, из России на электростанции страны поступило 4 млн 327,3 тыс. тонн угля (доля – 80,4%), из ЮАР – 271,9 тыс. тонн (5,1%), из США – 779,9 тыс. тонн (14,5%).

Отгрузка энергетического угля на ТЭС и ТЭЦ Украины в 2017 году составила 5 млн 90,9 тыс. тонн. В частности, из РФ на электростанции страны поступило 3,763 млн тонн угля (доля – 73,9%), из ЮАР – 759,4 тыс. тонн (14,9%), из США – 449,5 тыс. тонн (8,8%), из Польши – 118,9 тыс. тонн (2,3%).

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