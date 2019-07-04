 НБУ обяжет банки составлять графики сокращения объема плохих кредитов

Об этом на пресс-конференции заявил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

"Уровень NPL, если не учитывать статистический эффект от выдачи новых кредитов, фактически не меняется в течение последних двух лет. Мы хотим заставить банки более активно работать с этими портфелями", – сказал глава департамента НБУ.

По словам Ваврищука, Нацбанк будет требовать от банков установить графики решения проблемных NPL и будет следить за их выполнением.

При этом, как отметил представитель Нацбанка, две трети проблемного портфеля в банковском секторе приходится на госбанки.

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Как сообщалось, по данным НБУ, объем неработающих кредитов в банковской системе в апреле сократился на 11,11 млрд грн – до 599,5 млрд грн.

Сокращение портфеля NPL произошло на фоне падение кредитного портфеля на 15,91 млрд грн (до 1165,796 млрд грн), что говорит о том, что банки провели списание части невозвратной задолженности.

При этом в портфеле госбанков объем NPL сократился в апреле на 3,57 млрд грн (-0,85%), в том числе в "Приватбанке" – на 922 млн грн или 0,38% (до 244,25 млрд грн). В портфеле "Ощадбанка", "Укрэксимбанка" и "Укргазбанка" объем NPL упал на 1,5% или 2,65 млрд грн (до 174 млрд грн).

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