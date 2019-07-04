 Власти Киева потратят на ремонт дворов и проездов 500 миллионов, – Кличко

Об этом во время проверки ремонтных работ в Подольском районе заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение пресс-службы голодского главы.

В частности, Кличко осмотрел несколько дворов на проспекте Свободы.

"Сегодня здесь перекладываем все сети, потому что они были в аварийном состоянии. После этого все заасфальтируют и проведут благоустройство территории. И я убежден, что жители этих домов таких масштабных работ в своих дворах до этого не видели. На программу капитальных ремонтов асфальтового покрытия во дворах и межквартальных проездах в этом году город выделил полмиллиарда гривен", - сказал Кличко.

По его словам, в этом году отремонтировать дворы и межквартальные проезды планируют по 869 адресам. В частности, на Подольский район выделили 55,5 млн грн. Эти средства пойдут на обновление более 50 объектов.

Уже завершили работы на 7 объектах. Еще на 12 работы продолжаются, а на остальных вскоре начнут реконструкцию.

На проспекте Свободы между домами 1а, 3 и 5 перекладывают более полукилометра сети центрального отопления и горячего водоснабжения. Для этого понадобится более двух километров труб. За последние два года на этом аварийном участке произошло 18 повреждений.

После завершения работ территорию заасфальтируют.

На проспекте Правды, 17, и Правды, 17а, продолжаются работы по асфальтированию двора и проезда площадью почти 2 квадратных километра, также обустраивают новые тротуары из ФЭМ.

"Отремонтировать все дворы и проезды одномоментно - невозможно. На это нужно время и большие средства. Но мы делаем все, чтобы не сбавлять взятых темпов по обновлению инфраструктуры", - отметил Кличко.

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