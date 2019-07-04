 "Укргазбанк" получил $40 миллионов от ЕБРР на кредиты для развития международной торговли

Об этом сообщается в пресс-релизе ЕБРР, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, часть кредитной линии будет отведена под факторинговые операции с целью поддержки запуска этого продукта "Укргазбанком".

"Финансирование ЕБРР будет способствовать дальнейшей коммерциализации одного из крупнейших государственных банков", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что присоединение к программе содействия развитию торговли поможет "Укргазбанку" лучше интегрироваться в региональную и мировую экономику благодаря развитию прочных торговых связей и отношений между компаниями и банками в регионе операций ЕБРР и за его пределами.

Целью программы содействия развитию торговли ЕБРР является содействие международной торговле в странах операций ЕБРР, в том числе Украине. В рамках этой программы банк предоставляет гарантии международным подтверждающим банкам, принимая на себя политические и коммерческие платежные риски, связанные с международными торговыми операциями.

Участниками программы содействия развитию торговли ЕБРР являются семь украинских банков.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти 13,1 млрд евро в рамках около 430 проектов.

"Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2019 года "Укргазбанк" по размеру общих активов занимал 4 место (99,606 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

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