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 "Укргазбанк" получил $40 миллионов от ЕБРР на кредиты для развития международной торговли

Европейский банк реконструкции и развития открыл государственному "Укргазбанку" лимит торгового финансирования объемом до $40 млн в рамках программы содействия развитию торговли (TFP).

Об этом сообщается в пресс-релизе ЕБРР, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, часть кредитной линии будет отведена под факторинговые операции с целью поддержки запуска этого продукта "Укргазбанком".

"Финансирование ЕБРР будет способствовать дальнейшей коммерциализации одного из крупнейших государственных банков", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что присоединение к программе содействия развитию торговли поможет "Укргазбанку" лучше интегрироваться в региональную и мировую экономику благодаря развитию прочных торговых связей и отношений между компаниями и банками в регионе операций ЕБРР и за его пределами.

Целью программы содействия развитию торговли ЕБРР является содействие международной торговле в странах операций ЕБРР, в том числе Украине. В рамках этой программы банк предоставляет гарантии международным подтверждающим банкам, принимая на себя политические и коммерческие платежные риски, связанные с международными торговыми операциями.

Участниками программы содействия развитию торговли ЕБРР являются семь украинских банков.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти 13,1 млрд евро в рамках около 430 проектов.

"Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2019 года "Укргазбанк" по размеру общих активов занимал 4 место (99,606 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135715
 
 
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