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 Цены на бензин и дизтопливо в крупнейших сетях АЗС продолжили падение

Крупнейшая сеть АЗС группы "Приват" 4 июля снизила цены на бензин и дизельное топливо на 1 грн за литр, розничные цены в других крупных сетях АЗС снизились на 50-70 копеек.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, сеть SOCAR снизила цены дизтоплива и всех видов бензинов на 50 копеек за литр: дизтоплива – до 30,49 грн/л, А-92 – до 30,49 грн/л, А-95 – до 31,49 грн/л, А-95+ – до 32,49 грн/л.

На 50 копеек за литр все виды топлива подешевели и в сети Glusco.

Сети Shell, UPG и "Параллель" опустили цены на все виды топлива в пределах 50-73 коп./л.

Кроме того, сразу на 1 грн за литр снизилась стоимость дизтоплива и бензинов в консолидированной сети группы "Приват".

Так, цена дизтоплива в сети "Авиас", "Укрнафта", ANP установлена на уровне 29 грн/л, бензина А-92 – 27,95-28,00 грн/л, А-95 – 28,95-29,00 грн/л. Последний раз розничные цены "Приват" менял в начале мая.

Консолидированная сеть АЗС группы "Приват" является крупнейшей в Украине и состоит из 1 540 заправок, работающих под 11 брендами.

Как сообщалось, снижение розничных цен топлива началось 2 июля. Первыми на 1 грн за литр цены снизили ОККО и WOG.

Средняя по стране цена ДТ снизилась до 29,31 грн/л, бензина марки А-92 — до 28,86 грн/л, а А-95 — до 29,86 грн/л. Как сообщал enkorr, 2–3 июля крупные сети ОККО и WOG опустили ценники на бензин и дизельное топливо на 1 грн/л.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135714
 
 
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БизнесЦензорНовостиЭнергетикаЦены на бензин и дизтопливо в крупнейших сетях АЗС продолжили падение
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