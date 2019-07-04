 Wizz Air возобновит полеты из Киева в Люблин

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные компании, передает БизнесЦензор.

Рейсы в Люблин Wizz Air будет выполнять по средам и воскресеньям, стоимость билетов стартует от 479 грн.

Вместе с восстановленным рейсом в Люблин Wizz Air сейчас предлагает перелеты по 30 направлениям из Киева. Постоянное расширение деятельности компании способствовало росту - в течение пяти месяцев 2019 года Wizz Air перевез 900 тыс. пассажиров на своих рейсах в/из Украины, что почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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