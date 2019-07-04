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 "Укрзализныця" назвала среднюю зарплату своих сотрудников

Зарплата работников "Укрзализныци" за первый квартал 2019 года выше среднемесячной почти по всей Украине. В среднем железнодорожники в первом квартале этого года зарабатывали 11 032 грн в месяц, что на 14,6% больше средней зарплаты по Украине.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор

Наибольшая разница между зарплатами железнодорожников и средней по области в Херсонской – 46,4%, Луганской – 45,4%, Ивано-Франковской – 40%, Винницкой области – 38,4%. Почти на треть больше зарплата работников "Укрзализныци" в Львовской, Харьковской, Одесской и других областях.

Наименьшая разница между зарплатами железнодорожников и средней по области – в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой областях. Только в Киеве средняя зарплата в регионе опережает зарплату железнодорожников более чем на 20%.

Заработная плата работников железнодорожной отрасли с 1 июля 2019 года повышена на 10% – такое решение приняло правления "Укрзализныци" для совершенствования оплаты труда железнодорожников.

С 2014 по 2018 год зарплата железнодорожников в целом возросла в 2,5 раза, причем в 2017 году рост был максимальный – 35%. Также фонд оплаты труда "Укрзализныци" ежегодно растет. Если в 2017 году он составил 26 млрд грн, то в 2018 году – уже 33 млрд грн. На зарплату работников в прошлом году "Укрзализныця" направила более 42% валового дохода компании, тогда как другие отрасли обычно на оплату труда тратят значительно меньше.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135703
 
 
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Все таки Укрзалізницю треба продавати молотка.
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения"Укрзализныця" назвала среднюю зарплату своих сотрудников
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