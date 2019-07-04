 "Укрзализныця" оценила ремонт поездов для городской электрички Киева в 500 миллионов

Об этом сообщил директор регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" Роман Веприцкий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу железнодорожной компании.

"Ситуация критическая. Сегодня, например, из-за их неудовлетворительного состояния девять рейсов городской электрички были отменены. Мы предлагаем "Киевпастрансу" вернуть нам эти поезда и выделить на их восстановление 500 млн грн, 50 млн грн на каждый. Этих средств будет достаточно, чтобы провести капитальный ремонт с продлением срока эксплуатации этого подвижного состава. Кроме того, фактически это те средства, которые город тратит ежегодно на содержание этих поездов", – сказал Веприцкий.

По словам главы филиала "Укрзализныця", компания готова провести полное обновление железнодорожного пригородного сообщения с Киевом и создать качественное загородное железнодорожное сообщение киевского региона со столицей, частью которого должна стать городская электричка.

Веприцкий рассказал, что "Укрзализныця" в течение 2019-2021 годов планирует реализовать проект Kyiv City Express.

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"Это не строительство новой железнодорожной сети, а модернизация существующей и удобное сочетание между собой маршрутов. Общая длина проекта будет 343 км, который соединит между собой 46 железнодорожных станций Киевского региона. В частности, это броварское, белоцерковское, трипольское и бориспольское направления, которые будут соединены городской электричкой. Поэтому жители городов-сателлитов Киева, приехав в столицу, смогут быстро добраться до места работы или учебы", – отметил директор филиала.

По предварительным подсчетам "Укрзализныци", благодаря такой организации железнодорожного сообщения можно ежедневно перевозить 80 тыс. пассажиров в день или около 20 млн пассажиров в год. Стоимость этого проекта оценивается в несколько миллиардов гривен.

"Это должен быть проект с финансированием из бюджета Киева и городов-сателлитов столицы. Мы успешно запустили бориспольский экспресс и понимаем, что есть необходимость полного качественного обновления пригородного сообщения Киевского узла", – добавил Веприцкий.

Напомним, движение городской электрички в Киеве было открыто в августе 2009 года, с октября 2011 года запущено движение по кольцевому маршруту протяженностью 50,8 км. Ежедневно электричка перевозит около 50,5 тыс. пассажиров.

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