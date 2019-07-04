 Fitch присвоил рейтинг новому выпуску еврооблигаций "Укрзализныци"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение агентства, передает БизнесЦензор.

"Рейтинг Rail Capital Markets Plc находится на одном уровне с долгосрочным РДЭ "Укрзализныця". Отражает мнение Fitch о том, что долг представляет собой прямые безусловные приоритетные необеспеченные обязательства "Укрзализныци" и является равным по очередности исполнения со всеми другими существующими и будущими необеспеченными и несубординированными обязательствами", – говорится в публикации агентства.

Как отмечает Fitch, облигации будут выпущены исключительно для финансирования кредита от Rail Capital Markets Plc для "Укрзализныци". Все кредитные средства будут направлены на полное погашение промежуточных займов "Укрзализныци" у Ощадбанка и компании FinInPro со сроком погашения до 1 августа 2019 года, остаток – на частичное погашение других валютных долгов компании, а также на капитальные вложения и в оборотные средства.

"Укрзализныця" 2 июля 2019 года разместила 5-летние евробонды на $500 млн под 8,25% годовых. По данным главы компании Евгения Кравцова, более 175 инвесторов из Великобритании, континентальной Европы, США и Азии представили свои предложения о приобретении ценных бумаг. Следовательно, спрос в пять раз превысил предложение и достиг $2,5 млрд.

Организаторами размещения выступили JP Morgan и инвесткомпания Dragon Capital. Road show выпуска проходило с 26 июня в Великобритании и континентальной Европе.

В мае 2013 года госкомпания разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline.

В 2014 году евробонды "Укрзализныци" были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином после утверждения МВФ новой программы EFF для Украины.

В марте 2016 года "Укрзализныця" реструктурировала евробонды, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% – в 2020 году, 20% – в 2021 году.

В марте 2019 года компания погасила первую часть еврооблигаций на $150 млн и выплатила купонный доход по ним, получив средства на эти цели в "Ощадбанке" и Госагентстве инфраструктурных проектов Украины.

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