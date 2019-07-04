 Глава страховой компании присвоил 40 миллионов средств клиентов, – СБУ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает БизнесЦензор.

"Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2015-2016 годов бывший председатель правления ПАО "УСК "Гарант-Лайф", которое специализируется на страховании жизни, присвоил средства вкладчиков на сумму около 40 миллионов гривен. Деньги злоумышленник потратил на приобретение у подконтрольных предприятий с признаками фиктивности "мусорных" ценных бумаг по завышенной стоимости. Затем средства были присвоены топ-менеджером и владельцами страховой компании", – сказано в сообщении.

По данным следствия, от действия злоумышленников пострадали более 10 тысяч вкладчиков, заключивших договоры на страхование здоровья и жизни с компанией.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, СБУ провела обыски и собрала доказательства проведения сделки со средствами вкладчиков.

"Сейчас бывшему председателю правления ПАО "УСК "Гарант-Лайф" объявлено о подозрении в совершении преступления. Продолжаются следственно-оперативные действия", – сообщает СБУ.

Напомним, осенью 2016 года страховая компания "Гарант-Лайф" перестала отвечать на звонки клиентов, а ее офис не удалось найти ни партнерам, ни Нацкомфинуслуг. За год до этого собственники компании – СК "Экспресс Страхование" (63,88%) и корпорация "УкрАвто" (29%) – продали свои доли 11 неизвестным компаниям. Должность главы правления "Гарант-Лайф" занимал Игорь Резвин.

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