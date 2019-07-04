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Все про:Киевстар (135) мобильная связь (332) тарифы (791) Антимонопольный комитет (679) Lifecell (73) Vodafone (78)

 АМКУ рекомендовал мобильным операторам отказаться от тарифных пакетов сроком 28 дней

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил обязательные для рассмотрения рекомендации крупнейшим операторам мобильной связи – "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell – отказаться от установления периода действия тарифных пакетов в 28 дней.

Как передает БизнесЦензор, об этом государственный уполномоченный АМКУ Мария Процишен сообщила на своей странице в сети Facebоok.

"Антимонопольным комитетом Украины были предоставлены всем трем операторам мобильной связи "Киевстар", "ВФ Украина" и "лайфселл" рекомендации, в которых говорится о необходимости прекращения действий… в виде установления расчетного периода пакета услуг – 4 недели, что лишает потребителей возможности сопоставления цен различных тарифных планов с различными расчетными периодами", – сообщила Процишен.

АМКУ также рекомендовал крупнейшим мобильным операторам воздержаться от совершения таких действий с признаками нарушения в будущем.

"О рассмотрении и способах выполнения рекомендаций операторы сообщат АМКУ в 30-дневный период и мы будем оценивать их выполнение. А сейчас я все же надеюсь, что в ближайшее время операторы откорректируют ситуацию в этой сфере, поскольку все трое признали, что есть неоднозначности и проблематика в этой плоскости", – добавила Процишен.

При этом уполномоченная АМКУ, что штрафные санкции к операторам по итогам решения АМКУ не применялись.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет открыл производство против ЧАО "Киевстар", ЧАО "ВФ Украина" и ООО "Лайфселл" в связи с установлением четырехнедельного расчетного периода в ноябре 2018 года.

В ходе расследования "Киевстар", lifecell и "Vodafone Украина" сообщили о готовности только частично отказаться от четырехнедельной тарификации мобильной связи, предлагая альтернативу в виде посуточных тарифов.

Перед этим мобильные операторы "Киевстар" и Vodafone, как и lifecell, перевели некоторые тарифы на четырехнедельный срок предоставления услуг.

Таким образом, в целом, за 12 месяцев абонентам тарифных планов с 28-дневной тарификацией придется оплатить связь 13 раз.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135682
 
 
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