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 Deutsche Bank проведет реструктуризацию на $5,6 миллиардов

Deutsche Bank готовится объявить о масштабной, многомиллиардной реструктуризации, которая сильнее всего затронет подразделение инвестбанкинга, сообщили в среду источники, знакомые с ситуацией.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Ожидается, что программа будет стоить банку до 5 миллиардов евро ($5,6 миллиарда), сообщил один из источников.

Глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг в мае пообещал акционерам "жесткие сокращения" в инвестиционном подразделении банка, после того как Deutsche Bank и Commerzbank прекратили переговоры о слиянии.

Кредитор может сократить до 20.000 рабочих мест, сообщили в конце июня осведомленные источники.

Большинство рабочих мест будет сокращено за пределами Германии, сказал в среду источник, знакомый с планами. По его словам, сокращения преимущественно коснутся инвестбанкинга.

Стоимость реструктуризации повышает вероятность того, что крупнейший немецкий кредитор отчитается о годовом убытке, сказал источник.

Топ-менеджеры и инвесторы надеются, что реструктуризация, пусть и дорогостоящая, будет достаточно радикальной для восстановления банка после того, как акции Deutsche рухнули до рекордного минимума в прошлом месяце.

Deutsche отказался комментировать расходы на реструктуризацию или ее последствия для финансовых результатов.

"Мы проинформируем все заинтересованные стороны, если и когда потребуется", - сообщил банк.

Наблюдательный совет банка проведет заседание для обсуждения реструктуризации в воскресенье, сообщили знакомые с ситуацией источники.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135681
 
 
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