 Госбюджет за полгода недополучил 4% запланированных доходов, – Минфин

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

Доходы общего фонда государственного бюджета выросли на 9,5% год к году – до 448,3 млрд, что составляет 94,1% от росписи.

В частности, поступления от НДФЛ выросли на 21,1%, по сравнению с показателями первого полугодия 2018 года, – до 51,2 млрд грн за счет существенного повышения средней заработной платы. При этом, эти доходы были на 4,8% выше росписи.

Бюджетная роспись по налогу на прибыль предприятий за первое полугодие 2019 года также перевыполнена на 2,7 млрд грн, а фактические поступления от этого налога в общий фонд госбюджета составили 52,8 млрд грн.

Кроме того, за пять месяцев НБУ полностью перечислил в государственный бюджет прибыль за 2018 год в сумме 64,9 млрд грн, что на 17,3 млрд больше, чем предусмотрено законом о госбюджета на 2019 год.

В то же время от налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров с учетом бюджетного возмещения поступило 35 млрд грн, что на 9,8 млрд грн меньше росписи из-за более высоких темпов возмещения НДС экспортерам, чем предусмотрено планом.

Доходы от налога на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров выросли на 4,4% год к году – до 136,3 млрд грн, что составило 97,6% от росписи.

Доходы от акцизного налога с табачных изделий выросли на 16,2% год к году – до 17,9 млрд грн из-за повышения ставок налогов. В то же время план доходов по этому налогу не выполнен на 8,9 млрд грн из-за падения производства табачных изделий и продажи запасов продукции.

От рентной платы за добычу природного газа поступило 16,6 млрд грн. Невыполнение составило 2,1 млрд грн.

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Доходы от части чистой прибыли и дивидендов в госбюджет поступили в сумме 23,2 млрд грн. Они были не выполнены на 13 млрд грн, что прежде всего обусловлено перечислением в июне НАК "Нафтогазом Украины" лишь трети (4 млрд грн) суммы дивидендов, подлежащей уплате по итогам 2018 года. Также меньше утвержденного правительством норматива оплатили "Центрэнерго" и "Турбоатом", которые перечислили в государственный бюджет в соответствии 195 млн грн и 265 млн грн (что составляет около 50% суммы дивидендов, подлежащей уплате в бюджет по сравнению с утвержденным для них нормативом перечисления в 90%). Кроме того, "Укрнафта" не перечислила в бюджет свою долю дивидендов (чистая прибыль компании в 2018 году составила 6,4 млрд грн).

По оперативным данным Госказначейства, общий фонд Государственного бюджета в первые шесть месяцев 2019 года был выполнен с дефицитом в сумме 6,8 млрд грн. Специальный фонд госбюджета по итогам первого полугодия сведен с профицитом в 8,6 млрд грн.

При этом поступления от приватизации составили всего 0,3 млрд грн, что составляет 1,6% от годового плана. В рамках управления ликвидностью было принято решение о замещении поступлений от приватизации внутренними заимствованиями в первой половине года.

Государственные заимствования по состоянию за первые шесть месяцев этого года по общему фонду государственного бюджета составили около 241,7 млрд грн. При этом, платежи по погашению государственного долга по состоянию на 1 июля 2019 года составили 211 млрд грн.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон "О государственном бюджете Украины на 2019 год" в ночь на 23 ноября 2018 года. В ходе доработки ко второму чтению доходы и расходы госбюджета были увеличены на 18 млрд грн – до 1,019 трлн грн и 1,112 трлн грн соответственно, что на 11,8% и 12,1% превышает показатели госбюджета 2018 года.

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