 Иванющенко пытается через суды отменить санкции Швейцарии

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Отмена санкций нужна Иванющенко для того, чтобы разблокировать свои денежные активы в швейцарских банках.

В Украине против Иванющенко ведут дело, которое касалось хищений в 2013 году десятков миллионов долларов, полученных Украиной от продажи квот по Киотскому протоколу.

Следствие подозревает, что подконтрольные жене Иванющенко фирмы получили от государства без тендера заказ на утепление школ и других объектов социальной инфраструктуры за "киотские" средства. Правоохранители подозревают, что деньги были выведены в Швейцарию, а работы по большей части не были проведены.

По подозрению в отмывании этих денег в Швейцарии на счетах жены Иванющенко Ирины заблокированы 72 млн франков, а также бизнес-центр стоимостью около 20 млн франков, который наполовину принадлежит Иванющенко.

С помощью решений украинских судов о закрытии дела Юрий Иванющенко пытается разморозить деньги, подав иск в Швейцарии.

Но его попытки пока безуспешны.

Осенью 2018 года сначала иск Иванющенко отклонил Федеральный уголовный суд Швейцарии, а затем и Федеральный суд Швейцарии.

Средства, как постановило Федеральное ведомство юстиции Швейцарии, будут разморожены только в том случае, если Генеральная прокуратура Украины сообщит швейцарской стороне о невозможности доведения дела до судебного приговора.

И даже если генеральный прокурор Украины напишет в Швейцарию письмо о том, что дело закрыто, это еще не означает автоматического размораживания средств Иванющенко. Потому что фамилия Иванющенко содержится в швейцарском санкционном списке.

В отличие от ЕС и Канады, которые уже сняли санкции с Иванющенко из-за слишком медленного движения в расследовании его дела в Украине, Швейцария этого не делает.

Швейцарское законодательство позволяет не размораживать активы иностранных владельцев даже в том случае, если другие страны оказываются несостоятельными довести процедуру правовой помощи до конца. В таком случае деньги могут быть конфискованы в пользу швейцарского бюджета. Для этого нужно политическое решение Федерального Совета - одной из палат швейцарского парламента.

Чтобы спасти активы от конфискации, Иванющенко с декабря 2017 требует удалить его фамилию из санкционного списка Швейцарии. Главный аргумент - Европейский Союз и Канада уже сделали это.

Однако 13 мая этого года Федеральный административный суд Швейцарии отказался вычеркивать Иванющенко из санкционного списка.

Судьи указали на то, что в Швейцарии и ЕС санкции против окружения Януковича основаны на различных юридических принципах. В Европейском Союзе активы блокируются на основании того, что украинские правоохранительные органы осуществляют расследование против соответствующих лиц по подозрению в хищении государственных средств. Но в Швейцарии деньги блокируются на основании того, что они, "вероятно, имеют коррупционное происхождение" - независимо от того, смогут ли иностранные правоохранительные это доказать.

Все необходимое для расследования дела у украинских правоохранителей есть. Еще в конце 2017 года Швейцария передала Украине банковские документы, которые могут доказать незаконное происхождение денег на счетах Иванющенко и его семьи.

Федеральный административный суд считает, что переданных доказательств может оказаться вполне достаточно, чтобы украинская сторона добивалась в Швейцарии конфискации средств Иванющенко и вернула их Украине.

Тем временем, как сообщили в Федеральном суде Швейцарии, Иванющенко обжаловал майское решение Федерального административного суда. Дата рассмотрения апелляции пока неизвестна. Пока же швейцарские деньги Иванющенко остаются заблокированными.

Как сообщал БизнесЦензор, ранее стало известно, что МВД сняло с базы розыска Иванющенко.