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 Переплата по налогу на прибыль сократилась до 13,6 миллиардов, – Минфин

Переплата налога на прибыль предприятий сократилась с 17,4 млрд грн на начало 2019 года до 13,6 млрд грн на 1 июня, сообщило Министерство финансов со ссылкой на данные Государственной фискальной службы (ГФС).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Такое снижение переплат стало возможным благодаря решению Министерства финансов, утвержденному в 2015 году, относительно объединения кодов бюджетной классификации по налогу на прибыль предприятий. Это позволило плательщикам сокращать переплаты по налогу на прибыль, возникшие во время выплаты дивидендов, за счет ежемесячных авансовых взносов", – пояснил Минфин.

Помимо этого, на снижение переплат повлияла норма поквартального начисления и уплаты налога на прибыль предприятий, которая заработала в 2016 году, добавили в министерстве.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135671
 
 
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