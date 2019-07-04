 Друг Богдана из КГГА разрешил строительство в Киеве собственной фирме, – СМИ

Об этом со ссылкой на Наші гроші з Денисом Бігусом сообщает БизнесЦензор.

Речь идет о договоре на разработку детального плана территории Рыбацкого полуострова в Киеве, подписанном в конце июля 2015 года. Именно детальный план территории сделал возможным строительство жилого комплекса "Рыбацкий" на границах улиц Электриков и Набережнорыбальськой. Девелопером этой застройки является Saga Development, работающий под руководством Вавриша.

В 2015 года, через 2 недели после того как мэр Киева Виталий Кличко посоветовал Вавришу "писать заявление об увольнении" из Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, тот подписал договор на разработку ДПТ Рыбацкого от мэрии.

Исполнителем разработки стало ООО "Терра Проджект", которая сейчас тесно сотрудничает с Saga, а инвестором разработки - ООО "Межрегиональный центр технической инвентаризации", которым на тот момент руководил Дмитрий Овсий.

Овсий - юрист и представитель самого Вавриша в судах. Вместе с тем, Овсий является руководителем и совладельцем ряда компаний в партнерстве с панамской корпорацией "Тревор Бизнес С.А.". Она сейчас выступает владельцем Saga Development.

Вавриш, работая в КГГА, через родственные компании фактически готовил свою же будущую застройку.

Уже разработанный детальный план территории Рыбацкого в дальнейшем стал предметом рассмотрения в судах – из-за якобы несоответствия Генплану Киева и отсутствия общественных слушаний по этому вопросу. Это мнение поддержал только суд первой инстанции. Законной застройку полуострова признал Верховный суд. Народный депутат Юрий Левченко, который выступал истцом в этом деле, заявил тогда о фальсификации доказательств.

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах, Вавриш начал активно появляться в СМИ. Это может объясняться тем, что Вавриш близок к руководителю Офиса Президента Андрею Богдану.

Несколько недель назад Вавриш "засветился" на встрече с Зеленским и Богданом, во время которой обсуждался будущий переезд Офиса с улицы Банковой на Европейскую площадь в Киеве.