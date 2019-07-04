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 "Укргаздобыча" резко снизила добычу газа, – Витренко

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что подготовка к прекращению транзита российского газа находится под угрозой из-за падения добычи газа АО "Укргаздобыча".

Об этом Витренко написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Эта подготовка пока оказалась под угрозой, в частности из-за ошеломляющего падения собственной добычи газа", - сообщает Витренко.

"Если сравнить, среднесуточную добычу, которая была достигнута в декабре 2018 года, с данными за июнь 2019 года, падение суточной добычи газа в "Укргаздобыче" с начала года уже составляет 9,2%. Первые дни июля показ еще более угрожающие тенденции", - добавил Витренко.

Витренко написал, что "Нафтогаз" ожидает возможное прекращение транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, но и в целом после окончания 2019 года.

Он также заявил, что позиция "Нафтогаза" остается прежней: компания продолжает бороться за сохранение транзита российского газа после 2019 года, для этого ей понадобится помощь международных партнеров, в частности, привлечение Европейской комиссии к переговорам по транзиту с "Газпромом".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135634
 
 
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