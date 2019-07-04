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 Центральный аппарат Госналоговой службы пополнился 150 сотрудниками, – Верланов

Центральный аппарат Государственной налоговой службы (ГНС) пополнился 150 сотрудниками, в ближайшее время состоится перевод 30% сотрудников ГФС, сообщил глава службы Сергей Верланов.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы уже начали перевод сотрудников из ГФС в ГНС. Сегодня в центральном аппарате работает около 150 сотрудников. Где-то месяц я там был один", – сказал он на встрече с представителями Американской торговой палаты.

Верланов напомнил, что Кабмин уже добрил создание территориальных органов ГНС. "Когда переведем минимум 30% сотрудников, Кабмин сможет возложить на ведомство налоговые функции", – добавил.

По оценкам главы ГНС, на это потребуется около двух-трех недель.

Как сообщалось, Кабинет министров утвердил предельную численность ГНС - 1,628 тыс. сотрудников в аппарате, 28,752 тыс. – в территориальных органах.

В аппарате ГФС после разделения остается 498 сотрудников и еще 10,3 тыс. - в территориальных органах: они будут работать на таможенном направлении до создания таможенной службы.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135622
 
 
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