 App Store и Google Play увеличили выручку до $40 миллиардов

Об этом со ссылкой на AIN сообщает БизнесЦензор.

Sensor Tower опубликовал отчет о том, сколько заработали мобильные приложения за первую половину 2019 года. Рост доходов App Store и Google Play замедлился — в 2018 году прирост выручки составил 27,8%.

В 2019 году в App Store потратили $25,5 млрд, в Google Play — $14,2 млрд. Магазин Apple приносит на 80% больше выручки, но растет медленнее. Его доходность за год поднялась на 13,2% против 19,6% у Google Play.

Одним из факторов, повлиявших на динамику App Store, стало замедление роста в Китае, а также работа Netflix — одного из ведущих приложений на платформе по выручке. Стриминговый сервис отключил оформление подписки через приложение, чтобы избежать комиссии Apple. Теперь оплатить подписку можно только на сайте.

В первом полугодии 2019-го, Netflix выручил через App Store $339 млн и опустился на вторую строчку по этому показателю среди не-игровых проектов. Лидирует Tinder — приложение для знакомств за первый же год оформило транзакций на $497 млн. На третьем месте Tencent Video — видео-сервис из Китая заработал $278 млн.

В Sensor Tower также проанализировали статистику загрузок. В App Store она незначительно упала, в Google Play выросла на 16,4%.

Тройка лидеров по количеству скачиваний не изменилась: WhatsApp, Messenger и Facebook. На четвертое место вышел TikTok, который обошел Instagram.

Игры в 2019 году выросли — траты на них в первом полугодии поднялись на 11,3%. В App Store на них потратили $17,6 млрд, в Google Play — $12 млрд. Лидируют Honor of Kings, Fate/Grand Order, Monster Strike, Candy Crush Saga и PUBG Mobile.