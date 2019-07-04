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Все про:Сирия (39) Евросоюз (1890) танкер (29) Гибралтар (2)

 Власти Гибралтара задержали танкер из-за подозрений в поставках нефти для Сирии

Власти Гибралтара задержали танкер Grace 1, команду которого заподозрили в поставках нефти в Сирию в обход санкций Евросоюз, заявил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Правительство Гибралтара сообщило, что британские королевские морские пехотинцы и официальные лица в Гибралтаре задержали супертанкер, подозреваемый в перевозке сырой нефти в Сирию в нарушение санкций Европейского союза.

В своем заявлении правительство заявило, что у него есть основания полагать, что судно Grace 1 перевозило сырую нефть на нефтеперерабатывающий завод Banyas в Сирии.

"Этот нефтеперерабатывающий завод является собственностью предприятия, на которое распространяются санкции Европейского союза против Сирии", - заявил Пикардо.

"С моего согласия наши портовые и правоохранительные органы обратились к Королевской морской пехоте за помощью в проведении этой операции", - добавил он.

Санкции Евросоюза и США запрещают поставки нефти и нефтепродуктов режиму президента Башара Асада и закупки у него нефти.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135610
 
 
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