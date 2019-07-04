 Торговые переговоры США и Китая возобновятся на следующей неделе

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

При этом он не назвал точной даты возобновления личных переговоров лидеров двух государств, заявив, что они начнутся "в ближайшее время" и что об этом будет объявлено дополнительно. "Я не знаю, когда точно. Они беседуют по телефону. Они будут общаться по телефону на следующей неделе и планировать личные встречи", - сказал он.

Переговоры между двумя сторонами прервались в мае после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Китай в том, что он пытается пересмотреть уже практически готовое соглашение.

Решения о возобновлении переговоров удалось достичь на встрече Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина "на полях" саммита G20 в японской Осаке. Президент США пообещал, что не будет вводить тарифы на китайские товары стоимостью $300 млрд, чем грозил ранее, а также смягчил ограничения для китайской компании Huawei.

Кадлоу отметил, что США занимают в этом вопросе гибкую позицию и не будут поднимать тарифы во время переговоров. "Надеемся, что Китай справится со своей задачей, закупив значительную часть американского импорта", - добавил он.