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 Boeing заплатит $100 миллионов семьям погибших в катастрофах 737 Max

Boeing выделит $100 млн для помощи семьям погибших в авиакатастрофах, произошедших с самолетами модели 737 Max в Индонезии и Эфиопии, говорится в сообщении компании.

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

Денежные средства будут направлены на покрытие ежедневных расходов семей погибших. Эти деньги родственники также смогут потратить на образование. Деньги семьи погибших будут получать через некоммерческие организации и местные органы власти. Средства будут перечислены в течение нескольких лет, отмечается в пресс-релизе.

Как заявил Reuters представитель Boeing, выплата денег не зависит от исков, поданных семьями 346 человек, погибших в авиакатастрофах. Всего против компании ранее было подано около 80 исков, отмечает Bloomberg.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены во всем мире после двух авиакатастроф в течение полугода. В октябре 2018 г. самолет этой модели потерпел крушение в Индонезии, в марте этого года пассажирский лайнер разбился в Эфиопии. Находившиеся на борту самолетов 346 человек погибли. По предварительным данным расследования, в обоих случаях причины крушения самолетов связаны со сбоем в системе MCAS, помогающей пилотам управлять судном.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135596
 
 
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