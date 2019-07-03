 Стоимость строительства нового терминала в аэропорту Запорожья превысила 500 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Закупку услуг у "Альтис-Констракшн" провели по переговорной процедуре, поскольку эта фирма в 2017 году выиграла открытые торги на строительство терминала.

Изначально цену работ определили в сумме 529,85 млн грн. Однако затем за два года уменьшили до 393,24 млн грн. Последнее допсоглашение к договору датировано 20 июня 2019 года.

В апреле 2019 года Запорожский горсовет предусмотрела финансирование дополнительных работ и стоимость контракта выросла до 510,09 млн грн, то есть почти до начального уровня.

Согласно условиям договора, планируемый терминал пропускной способностью 400 пассажиров в час являет собой трехэтажное здание с подвалом.

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Рост цены обосновали перепланировкой терминала. К октябрю 2019 года планируется расширить зону регистрации за счет переноса туалетов на 1 этаже, а группу помещений карантина и для задержанных перенесут в существующее здание аэропорта.

На втором этаже изменят функциональное назначение помещения для отдыха летного состава из комнат на общую зону, расширят зону международных рейсов, перенесут кафе.

Модульную конструкцию трансформаторной подстанции решили изменить на стационарное здание. Внутренние проезды расширили с 6 до 7 метров. Здание котельной изменено вместе с внешним убранством и конструктивом.

Компания "Альтис-Констракшн" входит в корпорацию "Альтис-Холдинг" Александра Глимбовского - тестя Романа Насирова, который с 2015 года возглавлял Государственную фискальную службу. Учредителями фирмы являются "Альтис Холдинг Лимитед" и "Гарихан Инвестментс Лимитед".

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