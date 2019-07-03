 В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошли глобальные сбои

Об этом сообщил сервис по отслеживанию проблем глобальных Downdetector, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Первые сбои были зафиксированы в 17:50 по киевскому времени. На технические неполадки в работе сервисов пожаловались пользователи из Великобритании, Германии, Украины, России, США и Франции.

Пользователи WhatsApp больше всего проблем имели с подключением к серверу. У некоторых пользователей не проигрывались голосовые сообщения.

В свою очередь пользователи Instagram испытывали трудности при загрузке приложения, а пользователи Facebook сообщили о затруднениях с доступом к сайту. Также они отмечали, что при попытке входа в Facebook и с обычной, и с мобильной версий отображается белый экран. Многие жалуются на долгую загрузку фотографий.

Сообщения с проблемами в работе сервисов продолжают поступать.

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