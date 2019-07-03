 Казахстан перенаправит часть экспорта нефти из российских портов в Китай

Об этом вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил в интервью Reuters, передает БизнесЦензор.

По словам представителя правительства страны, дополнительный объем экспорта будет снят с текущих маршрутов поставок в направлении Европы по системе "Транснефти" и далее через российские порты.

Для запуска экспорта в реверсном режиме Казахстан модернизирует нефтепровод Кенкияк-Атырау (Мунайтас) мощностью 6 миллионов тонн нефти в год, расположенный в западной части страны.

"После завершения проекта реверса нефтепровода Мунайтас появится возможность во второй половине 2020 года увеличить экспорт казахстанской нефти в Китай с 1 миллиона до 6-7 миллионов тонн в год", – сказал Магауов.

Контрольный пакет ТОО "Мунайтас" – 51% – принадлежит национальному оператору по транспортировке нефти "Казтрансойл", 49% – китайской CNPC.

Как отмечает агентство, в то время как Россия нарастила транзит нефти в Китай до 10 млн тонн в год, Казахстан сократил экспорт сырья в эту страну до 1,3 млн тонн в 2018 году с 11,8 млн тонн в 2013 году, постепенно уступая это направление "Роснефти".

По мнению Магауова, снижение экспорта казахстанской нефти в последнее время связано не с экономическими интересами компаний, а с падением добычи на месторождениях страны.

Он добавил, что китайская сторона проявляет большой интерес к увеличению поставок нефти.

Как сообщалось, Казахстан и Россия обсуждают компенсацию за загрязненную при поставке на экспорт через трубопроводы "Транснефти" казахскую нефть.

По данным агентста Bloomberg, "Транснефть" выплатит "Казтрансойлу" за отгрузку некондиционной нефти $76 млн.

Загрязненная органическими хлоридами нефть была обнаружена в нефтепроводе "Дружба" в апреле, что привело к приостановке экспорта сырья в Польшу, Германию, Чехию, Словакию и Венгрию больше чем на месяц.

Содержание хлорорганики в нефти, экспортируемой из Усть-Луги, в том числе транзитных объемов сырья производителей Казахстана, в апреле-мае также значительно превышало нормативы, и покупатели отказывались принимать эти грузы или требовали дополнительных скидок на партии.

По подсчетам трейдеров, объем загрязненной казахстанской экспортной нефти составляет 700 тыс. тонн из приблизительно 5 миллионов тонн некондиционного сырья, попавшего в систему нефтепроводов "Транснефти".

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