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 "Укрзализныця" перевезла поездами за полгода 3 тысячи автомобилей

"Укрзализныця" с начала года перевезла в вагонах-автомобилевозах 3 303 автомобиля. В этом году услугу по перевозке автомобилей пассажиры чаще всего заказывали в поездах, которые курсируют на направлениях Днепр-Львов, Днепр-Киев и Львов-Харьков.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Специальные вагоны "Укрзализныци" для перевозки машин позволяют доставить автомобиль до места назначения в любую погоду быстро и безопасно и сохранить при этом его технический ресурс, а владельцу машины - комфортно отдохнуть в дороге.

Путешествовать с автомобилем "Укрзализныця" сейчас предлагает пассажирам поездов №79/80 Днепр-Киев, №41/42 Днепр-Львов, №63/64 Днепр-Одесса, №29/82 Киев-Ужгород, №49/50 Киев- Львов, №113/115 Харьков-Львов, №114/116 Львов-Харьков, №7/8 Харьков-Одесса. Кроме этого, в летний период вагоны-автомобилевозы также курсируют в составе поезда №11/12 Одесса-Львов.

Стоимость перевозки автомобиля зависит от его веса и дальности поездки. Оформление автомобилей и получения после перевозки осуществляется ежедневно в багажных отделениях вокзалов с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00. Перевозку автомобиля и оформление проездных документов для пассажиров, сопровождающих автомобиль, возможно оформить одновременно в обоих направлениях.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135543
 
 
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