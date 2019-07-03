 За два дня работы нового рынка цены на электроэнергию для промышленности выросли на 22%

Об этом говорится в заявлении украинской промышленной компании "Интерпайп", передает БизнесЦензор.

Как отмечается в заявлении, средняя цена торгов на новом рынке электроэнергии 1-2 июля составила 1,58 грн за кВт-ч, что примерно соответствует уровню оптово рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию в июне. Однако к этой цене необходимо добавить тариф на передачу НЭК "Укрэнерго", который до 1 июля входил в цену ОРЦ. Теперь же данную услугу промпотребители должны оплачивать отдельно. Согласно постановлению НКРЭКУ от 7 июня №954, этот тариф составляет 34,74 коп. за кВт-ч без НДС.

"Таким образом, расходы промпотребителей на электроэнергию выросли на 22% с учетом тарифа на передачу, и полная цена электроэнергии составила около 1,93 грн за кВт-ч", – подчеркивается в заявлении.

Кроме того, в компании напомнили, что работу нового рынка с 1 июля должны были обеспечивать 4 сегмента: рынок долгосрочных договоров, рынок на сутки вперед (РДН), внутрисуточный рынок (ВДР) и балансирующий рынок.

"Однако, на момент открытия рынка работал только один сегмент – рынок на сутки вперед, а сутки спустя заработал внутрисуточный рынок. Тем не менее, до сих пор в полную меру не работает рынок долгосрочных договоров для всех участников энергорынка", – указывают в "Интерпайп".

В компании также отмечают, что только в последний момент перед запуском рынка НКРЭКУ постановлением №1169 от 24 июня установила верхнее ограничение цены на РДН в размере 0,959 грн за кВт-ч без НДС для непиковой нагрузки и 2,048 грн за кВт-ч без НДС для пиковой, а также ограничение на балансирующем рынке в размере +/-15% к граничной цене РДН.

Кроме того, пока что не ясности по дальнейшему развитию ситуации в связи с решением Окружного административного суда Киева, которым остановлено действие постановлений НКРЭКУ №954 и №955 по установлению тарифа на услуги передачи электроэнергии и диспетчерскому управлению НЭК "Укрэнерго".

"Сейчас процесс формирования тарифов на энергорынке стал бесконтрольным. При этом рост цен на электроэнергию с 1 июля поставил на грань катастрофы экономику крупных промышленных потребителей. Это привело к повышению себестоимости и неконкурентоспособности нашей продукции на внешних рынках, после чего последует сокращение производства, срыв запланированных инвестиционных программ, а также невозможность дальнейшего повышения зарплат производственному персоналу. Аналогичный эффект ощутит малый и средний бизнес, удар по которому будет еще сильнее", – подчеркнул директор по экономике и финансам компании "Интерпайп" Денис Морозов.

Напомним, "Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель стальных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы.

В 2018 году "Интерпайп" реализовал 857 тыс. тонн готовой продукции, в том числе – 189 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В компании работают 12 тыс. сотрудников. В 2018 году "Интерпайп" перечислил в бюджеты всех уровней 2,17 млрд грн.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram