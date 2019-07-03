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Все про:Газ (3574) газохранилище (269) тарифы (789) НКРЭКУ (680)

 Нацкомиссия одобрила повышение тарифов на закачку газа в хранилища на 45%

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления о пересмотре тарифов на услуги по закачке и отбору природного газа в подземных хранилищах.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз", передает БизнесЦензор.

Документ предусматривает повышение тарифа на закачку с 64,4 грн до 93,3 грн за тысячу кубометров в сутки (без НДС), а на отбор – с 67,1 грн до 97,2 грн за тысячу кубометров в сутки (без НДС).

При этом тариф на услуги по хранению останется без изменений – 0,172 грн за тыс. куб. м в сутки.

Тарифы устанавливаются с 1 августа 2019 года, но не ранее дня, следующего за днем ​​опубликования постановления в официальном печатном издании – газете "Урядовый курьер".

"Расчет действующих тарифов осуществлен с учетом корректировки годовой плановой тарифной выручки "Укртрансгаза". Компания благодарна Регулятору за сотрудничество в решении важного вопроса о функционировании Оператора газохранилищ", – отмечается в сообщении.

При этом "Укртрансгаз" заявляет, что увеличение тарифов оператора газохранилищ не решает основных проблемных аспектов, и подчеркивает необходимость пересмотреть временные тарифы для Оператора ГТС, принятые НКРЭКУ в конце 2018 года и урегулировать проблему с несанкционированными отборами газа из ГТС.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135538
 
 
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