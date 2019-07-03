 Директор компании-собственника ТРЦ "Блокбастер" покупает долю в "Блокбастер Кино"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Предоставить разрешение физическому лицу – гражданину Украины Шишкину Антону Викторовичу на приобретение в собственность доли в уставном капитале ООО "Блокбастер Кино", что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления общества", – говорится в решении АМКУ от 20 июня 2019 года.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, по состоянию на 3 июля 2019 года основателем ООО "Блокбастер Кино" числится кипрская "Мувимакс лимитед" (100%), конечными бенефициарами указаны Андрей Шпиг и Дмитрий Деркач.

Зарегистрированный капитал ООО на июль 2019 года составляет 1 млн грн.

Шпиг и Деркач также являются конечными бенефициарами ООО "Триумф Медиа Груп" (Киев), развивающего сеть кинотеатров "Планета Кино".

ООО "Блокбастер-Киев" (до сентября 2014 года – ПАО, до 2011 года – ОАО) создано в 2008 году. Является собственником столичного ТРЦ "Блокбастер" общей площадью 32,8 тыс. кв. м (арендная – 26 тыс. кв. м, наземная парковка рассчитана на 1,5 тыс. машиномест) на проспекте Бандеры, 34-а, в Оболонском районе Киева.

ООО "Блокбастер-Киев" в 2017 году получило 969 тыс. грн чистой прибыли, в то время как по итогам 2016 года – 19 млн убытка.

Согласно данным НКЦБФР, сумма сделки по покупке ТРЦ "Блокбастер" в январе 2009 года составила 84 млн грн (с учетом НДС).

Основными участниками ООО, по данным Госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей на 3 июля 2019 года, являются Федор, Александр и Андрей Шпиги (25% и по 12,5% каждый соответственно), руководитель компании Антон Шишкин (15%), Кирилл Синцов (15%), Евгений Ленг и Михаил Голубицкий (по 7,5%) и Сергей Агафонов (5%).

Зарегистрированный капитал ООО "Блокбастер-Киев" на июль 2019 года составляет 30 млн грн.

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