 Дарницкую площадь в Киеве капитально отремонтируют

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА..

"Готовимся к капитальному ремонту Дарницкой площади. По планам, до 2020 года высокопрочным щебеночно-мастичным асфальтобетоном будет покрыта проезжая часть площади. Этому покрытию характерно высокое содержание щебня плотных горных пород, который образует каменный скелет, не поддающийся деформациям. Кроме этого, будут заменены тротуары на ФЭМ-покрытие, обновлены пешеходные переходы и установлено современное LED-освещение", – сообщил Давтян.

В частности, как отметил заместитель председателя КГГА, Дарницкая площадь – один из самых загруженных транспортных узлов Левого берега, которым ежедневно пользуются тысячи автомобилей, поэтому движение по площади на время выполнения работ будет частично ограничено.

Также Давтян сообщил, что гарантийный срок новой проезжей части составит 5 лет, а соответствие между качеством дорог и стоимостью дорожных работ будет мониторить международная инициатива CoST.

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