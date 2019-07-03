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Все про:гривня (602) доллар (190) курс (493) НБУ (3810)

 Курс гривни укрепился до 26 грн/$

Национальный банк установил на четверг, 4 июля, курс гривни на уровне 26,0448 грн/$, укрепив его еще на 14 копеек.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует сообщение Национального банка Украины об официальном курсе гривни к иностранным валютам.

По данным НБУ, это самый высокий показатель курса национальной валюты к доллару США с апреля 2018 года.

В то же время курс евро снижен на 17 копеек – до 29,41 грн.

По данным дилеров коммерческих банков, курс гривни на межбанковском валютном рынке в среду укрепился до 25,935 грн/$ с 26,1775 грн/$ в предыдущий рабочий день, котировки гривни к окончанию торгов составили 25,92-25,95 грн/$, передает Интерфакс-Украина.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135523
 
 
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грабеж заробитчан продолжает усиливаться...
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Что хорошего в укреплении гривни??? В экспортно ориентированной украинской экономике...
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БизнесЦензорНовостиФинансыКурс гривни укрепился до 26 грн/$
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