 Нефьодов надеется повысить зарплату таможенникам до 60 тысяч

Об этом Нефьодов сказал в интервью Экономической правде, передает БизнесЦензор.

"Еще не знаю. Надеюсь, будет установлена повышенная зарплата для всех таможенников. Это не вопрос одного Максима Нефьодова. Если это нельзя пересмотреть одновременно для всех, то это нужно делать постепенно. Зарплаты должны повышаться до рыночного уровня для каждого звена работников", - сказал Нефьодов и, отвечая на вопрос, что по штатному расписанию с премиями зарплата должна составлять 60-70 тыс. грн, он заметил, что немного больше.

Вместе с тем Нефьодов отметил, что в государственных структурах сразу определить зарплату невозможно.

Как сообщалось, первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов победил в конкурсе на должность председателя Государственной таможенной службы.

Конкурс проводила Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы, а именно решение приняли по результатам последнего этапа конкурса - собеседования.

Заместителем министра экономического развития и торговли Украины Нефьодов стал в феврале 2015 года. В ноябре 2016 года его назначили первым заместителем министра. До прихода в ведомство он был соуправляющим партнером фонда прямых инвестиций Icon Private Equity, возглавлял инвестиционно-банковский департамент Dragon Capital.

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