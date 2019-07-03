[*]Темы: Бюджет-2019 Авто на иностранных номерах Повышение тарифов Роттердам плюс
$ 25.98 29.25
 Транспорт
  133  0
Все про:Кривой Рог (84) закупки (955) лизинг (15) автобус (2)

 Кривой Рог закупит 10 новых автобусов без тендера

Коммунальный автобусный парк Кривого Рога пополнится 10 новыми пассажирскими автобусами повышенной комфортности.

Соответствующее решение приняли депутаты Криворожского горсовета, передает БизнесЦензор со ссылкой на Кривой Рог LIFE.

Как сообщается, городской транспортный отдел выступил с предложением - перенаправить ранее выделенные в рамках городской программы развития коммунального пассажирского транспорта на 2016-2019 годы средства.

Речь о 25,34 млн грн, которые перенаправят КП "Городской троллейбус" для приобретения закупки 10 пассажирских автобусов повышенной комфортности.

Автобусы белорусского производства и будут закуплены на условиях лизинга.

Как отмечает Пассажирский транспорт, украинское законодательство о публичных закупках дает возможность закупать за бюджетные средства технику на условиях лизинга без проведения тендерной процедуры в системе публичных закупок ProZorro, хотя в Европе в таком случае также необходим либо тендер, либо конкурс.

Именно схему финансового лизинга будет использовать Кривой Рог при закупке новых низкопольных коммунальных автобусов.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135521
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспортКривой Рог закупит 10 новых автобусов без тендера
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Донбасс Зеленский Канада Клюев Андрей Нацполиция суд ЦИК Шарий Анатолий
 
 
 
 
 
 вверх