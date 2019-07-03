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 Транспорт, Корпоративные отношения
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Все про:суд (1863) Укрпочта (325) Смелянский (52)

 Суд запретил заменять сельские отделения "Укрпошты" мобильными офисами

Окружной административный суд Киева решил отменить предусмотренную планом развития АО "Укрпошта" до 2021 года замену стационарных отелений мобильными пунктами в сельской местности.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава АО "Укрпошта" Игорь Смелянский сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Окружной админсуд г. Киева принял решение отменить стратегию развития "Укрпошты", а также уволить начальников отделений (с зарплатой, – ред.) по 8 000 и набрать обратно по 1 000 гривен. Иск был подан от члена ВО "Батькивщина" Сергея Коровченко. От той самой партии, члены которой голосуют за то, чтобы отобрать отделения у "Укрпошты" в Киеве", – написал Смелянский.

Согласно опубликованному главой компании решению суда, признан противоправным и отменен приказ Мининфраструктуры №442 от 14 декабря 2017 года "Об утверждении стратегического плана развития ПАО "Укрпошта" на период до 2021 года в части утверждения внедрения мобильных отделений в селах с населением менее 2000 жителей.

Кроме того, суд обязал Мининфраструктуры возобновить работу стационарных отделений "Укрпошты", которые были заменены мобильными отделениями.

Как сообщалось, в мае Смелянский заявлял, что "Укрпошта" планирует расширить действие пилотного проекта по работе мобильных передвижных отделений на Киевскую, Винницкую и Полтавскую области. 

По словам главы компании, в тестовой, Черниговской области, эксперимент проходит успешно и мобильные отделения "Укрпошты" доезжают до самых отдаленных сел. Для запуска эксперимента в Черниговской области было закуплено 130 новых автомобилей общей стоимостью 80 млн грн.

"Укрпошта" запустила первые передвижные отделения в Черниговской области летом 2018 года. В машине находятся три человека: водитель, руководитель почтового отделения и почтальон. По словам Смелянского, эти люди получают рыночную зарплату, в отличие от ранее работавшего штата, предпочитающего загрузку на 0,1-0,5 ставки.

В августе 2018 года Игорь Смелянский, возглавляющий ПАО "Укрпошта" с апреля 2016 года, был назначен ее генеральным директором. Новый контракт заключен сроком на три года.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на не контролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135514
 
 
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Я в шоке, скоро в парашу без згоди окружного суда не сходишь. Дорехформировались.
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2 тысячи человек это немалое село, таких не особо много,как бы не пострадали бы те, кто меньше.
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Идея с мобильной почтой интересное, но как ей пользоваться? Допустим я работаю на рабочем месте откуда уйти не могу, а в это время в село приезжает автомобиль почты и я в пролете....
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