 Минрегион урегулировал высадку деревьев в саду на границе с участком соседа

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

По словам чиновника, норма касается только новой усадебной и дачной застройки и вступает в действие с 1 октября этого года.

"Важный вопрос, который предлагает решить новые градостроительные ГСН "Планирование и застройка территорий" – конфликты и недоразумения между владельцами соседних участков, особенно, что касается высадки деревьев на смежной стороне", – отметил замминистра.

"Чтобы не повторять сюжета "Кайдашевой семьи", новыми нормами установлено минимальное расстояние, на котором разрешено высаживать деревья и кусты на смежной стороне земельного участка, чтобы не загораживать соседей. На другие стороны, например, граничащие с улицей, эти нормы не распространяются. Новые ГСН опубликовано и вступают в силу уже 1 октября", – сказал Парцхаладзе.

Согласно новым ГСН, расстояние от границы смежного земельного участка до высаженных кустов должно составлять 1 м, до стволов деревьев – от 4 до 6 м в зависимости от кроны, но не менее половины ее диаметра. Например, если крона дерева составляет в среднем 9 метров, то расстояние от границы соседнего участка должна составлять не менее 4,5 метра, чтобы его ветви не заходили на соседнюю территорию.

Парцхаладзе отметил, что во избежание и провокации дополнительных конфликтных ситуаций владельцы смежных усадебных участков должны принимать необходимые меры. Например, подрезать ветви деревьев, чтобы те не мешали и не переходили на соседний земельный участок и тому подобное.

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Новые ГСН Б.2.2-12: 2019 "Планирование и застройка территорий" разработан Украинским государственным научно-исследовательским институтом проектирования городов "Гипроград" имени Ю. Белоконя, уже опубликованы и официально они вступают в силу 1 октября.

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