 Оператор газовых сетей на Волыни проведет диагностику 10 тысяч км трубопроводов

Как сообщает пресс-служба компании, до конца года специалисты смогут обследовать еще почти 3,4 тыс. км газовых сетей, передает БизнесЦензор.

В результате уже проведенной диагностики обнаружено более сотни повреждений изоляционного покрытия стальных газопроводов, около 6700 витков на стояках, кранах и задвижках, а также почти 50 утечек на подземных газопроводах.

В компании подчеркивают, что диагностика и устранение утечек на этих участках обеспечили безаварийную и бесперебойную доставку газа более 50 тыс. домохозяйств региона.

"Старые сети требуют больших затрат. Например, сети, которым уже более 40 лет, необходимо обследовать ежегодно. Таких на Волыни насчитывается около 420 км. Подземные сети, которым более 25 лет, нужно проверять с помощью приборов каждые 3 года. Трасса газопровода обследуется пешком с применением специального оборудования и приборов", – пояснил технический директор "Волыньгаза" Павел Козюк.

Наибольший объем работ по комплексному обследованию газопроводов и их обслуживание специалисты всегда проводят в летний период. Это позволяет подготовить сети к загруженной работе в отопительном сезоне, избежать незапланированных отключений газа потребителям во время холодов.

Своевременное выявление повреждений и ремонт газовых сетей позволяет избежать аварийных ситуаций и обеспечить подачу газа для 245 тыс. домохозяйств Волыни.

"С помощью специальных высокоточных приборов наши специалисты, во время комплексной диагностики, проводят техническую оценку состояния газопровода, измеряют толщину стенок металла трубы, оценивают состояние изоляционного покрытия и определяют коррозионное состояние трубы. Все это дает возможность своевременно ликвидировать дефекты и предотвратить возникновение аварийных ситуаций", – отмечают в компании.

В 2018 году специалисты участка диагностики газопроводов провели приборное обследование 5701 тыс. км сетей. В ходе обследования обнаружили 36 повреждений изоляционного покрытия, 14450 витков на стояках, кранах, задвижках и 74 истоки природного газа в подземных газопроводах.

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