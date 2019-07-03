 Великобритания выделит 37 миллионов фунтов на поддержку реформ в Украине

Как сообщило МИД Великобритании, об этом в ходе третьей конференции по реформам в Украине в Торонто заявил госминистр иностранных дел страны лорд (Тарик) Ахмад из Уимблдона, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава британского МИДа также объявил о поддержке Лондоном независимых украинских СМИ в рамках нового трехлетнего проекта стоимостью 9 млн фунтов.

"В течение следующего года Великобритания выделяет более 37 миллионов фунтов для поддержки более широких реформ, обороны, строительства мира, борьбы с коррупцией и гуманитарной деятельности в Украине, а также расширения прав и возможностей и равенства женщин", – указано в пресс-релизе МИД Великобритании.

В ведомстве напомнили, что Великобритания основала и провела первую Конференцию по реформам Украины в Лондоне в 2017 году.

Согласно информации британского МИД, в ходе конференции в Торонто лорд Ахмад отметил успехи Украины в проведении реформ на фоне продолжающейся российской агрессии.

При этом лорд Ахмад подчеркнул необходимость сосредоточиться на фундаментальных реформах в Украине: "во-первых, реформа судебной системы; во-вторых, хорошо разработанная программа приватизации; в-третьих, законодательство о ликвидации монополий; и, в-четвертых, реформы в сфере собственности СМИ, обеспечивающие свободную и справедливую прессу".

Министр также отметил, что поскольку Великобритания покидает Европейский Союз, ее правительство убеждено, что успех Украины имеет жизненно важное значение для европейской и международной безопасности.

Объявляя новый проект по поддержке независимых СМИ в Украине, глава британского МИД сказал: "Сегодня я могу объявить, что мы также усиливаем нашу поддержку независимых СМИ в Украине в рамках нового проекта стоимостью 9 миллионов фунтов, который повысит устойчивость общества к дезинформации и поможет повысить ответственность правительства за счет развития независимых источников информации в Украине и во всех странах Восточного партнерства".

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