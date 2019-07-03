 Количество зарегистрированных б/у авто в июне сократилось до минимума с начала года

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Наибольшую долю в регистрациях подержанных иномарок заняли автомобили возрастом от 5 до 10 лет – 46%. Машины старше 10 лет охватили 35% июньского рынка ввезенных из-за границы авто с пробегом. Оставшиеся 19% пришлись на автомобили возрастом до 5 лет.

Самой популярной маркой среди импортных автомобилей с пробегом остается Volkswagen. За месяц б/у автомобилями этой марки обзавелись 2 960 украинцев.

Второй по популярности стала Skoda, 1 742 автомобилей которой поменяли свои иностранные номера на украинские.

На третьем месте Renault с результатом 1 588 авто.

Автомобили марки Ford выбрали 1393 человек – и это четвертый результат на первичном рынке легковых авто, бывших в эксплуатации.

Замыкает пятерку лидеров Opel – 1321 штука.

Всего с начала года украинскую регистрацию получили 250,1 тыс. подержанных легковых автомобилей, что почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам первого полугодия 2019 года топ-5 марок легковых машин, сменивших иностранных собственников на украинских, выглядит следующим образом:

Volkswagen – 48 793 штуки.;

Opel – 24 414;

Audi – 19 072;

Renault – 18 822;

Skoda – 17 766.

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