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 Количество зарегистрированных б/у авто в июне сократилось до минимума с начала года

В июне 2019 года украинцы зарегистрировали 19,2 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом, что является самым низким показателем с начала года. В то же время такое количество регистраций превзошло результат прошлогоднего июня в 2,2 раза.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", передает БизнесЦензор.

Наибольшую долю в регистрациях подержанных иномарок заняли автомобили возрастом от 5 до 10 лет – 46%. Машины старше 10 лет охватили 35% июньского рынка ввезенных из-за границы авто с пробегом. Оставшиеся 19% пришлись на автомобили возрастом до 5 лет.

Самой популярной маркой среди импортных автомобилей с пробегом остается Volkswagen. За месяц б/у автомобилями этой марки обзавелись 2 960 украинцев.

Второй по популярности стала Skoda, 1 742 автомобилей которой поменяли свои иностранные номера на украинские.

На третьем месте Renault с результатом 1 588 авто.

Автомобили марки Ford выбрали 1393 человек – и это четвертый результат на первичном рынке легковых авто, бывших в эксплуатации.

Замыкает пятерку лидеров Opel – 1321 штука.

Всего с начала года украинскую регистрацию получили 250,1 тыс. подержанных легковых автомобилей, что почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам первого полугодия 2019 года топ-5 марок легковых машин, сменивших иностранных собственников на украинских, выглядит следующим образом:

  • Volkswagen – 48 793 штуки.;
  • Opel – 24 414;
  • Audi – 19 072;
  • Renault – 18 822;
  • Skoda – 17 766.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135493
 
 
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