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 Нефьодов предложил сократить количество таможен

Максим Нефьодов, победивший в конкурсе на должность председателя Государственной таможенной службы, считает, что количество таможен должно быть сокращено с нынешних 26 до пяти-шести.

Об этом Нефьодов рассказал в интервью Экономической правде, передает БизнесЦензор.

"Сейчас у нас 26 таможен. Это чрезмерное количество. Я сторонник того, чтобы их было пять или шесть. В чем сложность? У нас трудовое законодательство требует согласования всех действий с руководителем. Если человек увольняется, ему нужно, чтобы руководитель его уволил приказом. Если будет единый руководитель, который будет вынужден подписывать все больничные, отпуска и кадровые решения, это будет ад", - заявил Нефьодов.

Он подчеркнул, что "очень хотел бы радикально почистить ряды таможенников", но, по его словам, сейчас это физически невозможно.

"Это будет постепенный целостный процесс. В идеале мне бы хотелось вывести таможенников из-под действия закона "О государственной службе" и перевести их на срочные контракты - годовые, трехлетние, пятилетние", - пояснил Нефьодов.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135487
 
 
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