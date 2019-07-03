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 Аэропорт "Киев" изменил условия парковки автомобилей и заезда к терминалу

Аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского изменил условия подъезда к терминалу и тарификацию на кратковременную стоянку.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Согласно обновленному прейскуранту, теперь после пересечения шлагбаума при проезде на привокзальную площадь около терминала у водителей есть только 5 минут бесплатного времени для выезда.

Первоначально аэропорт позволял находиться у аэровокзального комплекса без оплаты стоянки 15 минут, позже бесплатное время нахождения было сокращено до 10 минут.

Одновременно с сокращением бесплатного времени для транзита до 5 минут предприятие ввело промежуточный тариф 20 грн за 30 минут. До этого в случае превышения бесплатного времени нахождения водителям необходимо было заплатить как за полный час стоянки.

Остальные тарифы остались прежними: час нахождения на парковке стоит 40 грн, сутки - 300 грн. Данные тарифы были введены в 2018 году и не менялись с того времени.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135485
 
 
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