 "Нафтогаз" выплатил в госбюджет треть запланированных Кабмином дивидендов, – Коболев

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Нафтогаз вовремя, до 1 июля, уплатил в госбюджет дивиденды за 2018 в размере 30% от прибыли – это полностью соответствует требованиям закона "Об управлении объектами государственной собственности. Действие правительственного постановления, которое устанавливает для "Нафтогаза" 90% норматив уплаты дивидендов, остановлено ​​судебным решением", – сообщил глава НАК.

Коболев напомнил о необходимости увеличить запасы газа в хранилищах до 20 млрд кубометров до начала отопительного сезона, что на 3 млрд куб. м больше, чем обычно.

"Только тогда мы сможем гарантировать надежное газоснабжение украинским потребителям в условиях прерывания транзита Россией, к которому сейчас активно готовятся все страны ЕС. Кроме того, если закупить газ сейчас, по низкой летней цене, это поможет сбалансировать цену газа в зимние месяцы, когда она традиционно возрастает", – отметил глава "Нафтогаза".

По словам Коболева, чтобы закачать дополнительный газ необходимо дополнительно найти около $600 млн уже сейчас.

"Мы работаем над тем, чтобы привлечь дополнительные ресурсы через новые кредиты, или механизм размещения облигаций. После привлечения дополнительных финансовых ресурсов, или завершения закачки газа в ПХГ, "Нафтогаз" будет готов к увеличению выплаты дивидендов нашем акционеру", – добавил руководитель НАК.

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Как сообщалось, Окружной административный суд 27 июня по иску НАК "Нафтогаз Украины" остановил действие постановления Кабинета министров №364 в части, согласно которой компания должна выплатить государству дивиденды в размере 90% от чистой прибыли за 2018 год.

Другим решением по тому же делу от 25 июня Окружной административный суд приостановил действие постановления Кабмина №364 в отношении АО "Укрнафта".

Напомним, 24 апреля Кабинет министров повысил норматив отчислений части чистой прибыли государственных предприятий в бюджет до 90%, если их прибыль превышала 50 млн грн. Исключения касались лишь "Ощадбанка", "Укргидроэнерго", "Укрзализныци", и Объединенной горно-химической компании, которых обязали выплатить 30% без привязки к размеру полученной прибыли.

По данным отчетности, НАК "Нафтогаз Украины" по итогам 2018 года получила чистую прибыль в размере 11,57 млрд грн, что в 3,4 раза меньше, чем за 2017 год (39,45 млрд грн).

По итогам 2018 года чистая прибыль ПАО "Укрнафта" составила 6,44 млрд грн.

В начале июня глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что компания призывает Кабинет министров предоставить рассрочку компании для выплаты дивидендов в государственный бюджет, чтобы направить эти средства на закупку газа в преддверии отопительного сезона.

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