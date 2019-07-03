 "Нафтогаз" выплатил в госбюджет треть запланированных Кабмином дивидендов, – Коболев

Как передает БизнесЦензор, об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил на своей странице в сети Facebook.
"Нафтогаз вовремя, до 1 июля, уплатил в госбюджет дивиденды за 2018 в размере 30% от прибыли – это полностью соответствует требованиям закона "Об управлении объектами государственной собственности. Действие правительственного постановления, которое устанавливает для "Нафтогаза" 90% норматив уплаты дивидендов, остановлено судебным решением", – сообщил глава НАК.
Коболев напомнил о необходимости увеличить запасы газа в хранилищах до 20 млрд кубометров до начала отопительного сезона, что на 3 млрд куб. м больше, чем обычно.
"Только тогда мы сможем гарантировать надежное газоснабжение украинским потребителям в условиях прерывания транзита Россией, к которому сейчас активно готовятся все страны ЕС. Кроме того, если закупить газ сейчас, по низкой летней цене, это поможет сбалансировать цену газа в зимние месяцы, когда она традиционно возрастает", – отметил глава "Нафтогаза".
По словам Коболева, чтобы закачать дополнительный газ необходимо дополнительно найти около $600 млн уже сейчас.
"Мы работаем над тем, чтобы привлечь дополнительные ресурсы через новые кредиты, или механизм размещения облигаций. После привлечения дополнительных финансовых ресурсов, или завершения закачки газа в ПХГ, "Нафтогаз" будет готов к увеличению выплаты дивидендов нашем акционеру", – добавил руководитель НАК.
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Как сообщалось, Окружной административный суд 27 июня по иску НАК "Нафтогаз Украины" остановил действие постановления Кабинета министров №364 в части, согласно которой компания должна выплатить государству дивиденды в размере 90% от чистой прибыли за 2018 год.
Другим решением по тому же делу от 25 июня Окружной административный суд приостановил действие постановления Кабмина №364 в отношении АО "Укрнафта".
Напомним, 24 апреля Кабинет министров повысил норматив отчислений части чистой прибыли государственных предприятий в бюджет до 90%, если их прибыль превышала 50 млн грн. Исключения касались лишь "Ощадбанка", "Укргидроэнерго", "Укрзализныци", и Объединенной горно-химической компании, которых обязали выплатить 30% без привязки к размеру полученной прибыли.
По данным отчетности, НАК "Нафтогаз Украины" по итогам 2018 года получила чистую прибыль в размере 11,57 млрд грн, что в 3,4 раза меньше, чем за 2017 год (39,45 млрд грн).
По итогам 2018 года чистая прибыль ПАО "Укрнафта" составила 6,44 млрд грн.
В начале июня глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что компания призывает Кабинет министров предоставить рассрочку компании для выплаты дивидендов в государственный бюджет, чтобы направить эти средства на закупку газа в преддверии отопительного сезона.
Ц - Цинизм.
Ц - Цинизм.
Читаю хвастливый пост Коболева о том, как он "в поте чела" бюджет наш наполняет... Видимо премию очередную себе выпрашивает (опять же из бюджета).
Видимо пришло время публично напомнить этому "вундер кинду", паразитирующему на достоянии страны, что:
1. То, чем он так гордится (делом в арбитраже и судом над Газпромом) - не его заслуга. От слова ВООБЩЕ! Это еще Яценюк инициировал! И никакого отношения отдельно взятый Коболев к этому не имеет.
2. И результатов достигал не он, а юристы... Которые за это получили ОЧЕНЬ большие гонорары. От слова астрономические. Не в гривне... Но те хоть за работу получили. А вот каким боком к их работе Коболев - это загадка вселенной.
И работу юристов оплатил... Нет не Коболев... Уряд оплатил. И это были наши с вами деньги. Это мы оплатили юристов, а премию за это получили не юристы и не мы, а Коболев.
Но верх цинизма - это когда ты за свою же работу (которую по факту не ты сделал) получил себе из БЮДЖЕТА много денег под видом "премии" и еще и требуешь похвалы и делаешь на этом пиар.
А почему учителя не требуют себе сотни миллионов премии за то, что проверили тетради учеников? Почему не требуют похвалы и почему не пишут об этом посты в ФБ?
Может труд Учителя менее уважаем, чем труд отдельно взятого трутня Коболева, сидящего на нашем достоянии?
Ну конечно... Учитель может премию только дополнительной стопкой тетрадок учеников получить, а Коболев - налогами, высчитанными с сотен тысяч Учителей...
Простите, а если я спрошу о СОВЕСТИ? Или в отдельно взятом Нафтогазе это слово забанили еще в детском садике?Миха Чаплыга