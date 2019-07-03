 Статус уполномоченного экспортера получили 239 предприятий, – ГФС

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы Украины, передает БизнесЦензор.

Приказом Министерства финансов Украины от 25 апреля 2019 года №176, который вступил в силу с 21 июня, усовершенствован порядок предоставления и аннулирования таможней статуса уполномоченного (одобренного) экспортера.

К уполномоченному экспортеру, кроме предприятия-экспортера, юридического лица, возможно отнесение физического лица-предпринимателя;

Для получения статуса уполномоченного (одобренного) экспортера предусматривается выполнение следующих критериев:

осуществление внешнеэкономических экспортных операций с товарами преференциального происхождения;

отсутствие до дня обращения в таможню с заявлением о получении статуса уполномоченного экспортера нарушений правил определения преференциального происхождения товаров, установленных соглашениями, выявленных по результатам верификации (проверки достоверности) сертификатов о происхождении (перевозки) товара из Украины и/или деклараций;

товар, который экспортируется, соответствует правилам определения преференциального происхождения товаров, установленным соглашениями.

Для подтверждения украинского происхождения товаров предусмотрено представление деклараций поставщика (производителя) товаров, форма которых определена приказом Минфина №950 "Об утверждении Порядка заполнения и выдачи таможней сертификата по перевозке (происхождения) товара EUR.1".

Указанные формы деклараций поставщика (производителя) товаров идентичны формам деклараций, приведенными в приложениях 22-15, 22-16, 22-17, 22-18 к Регламенту Комиссии (ЕС) от 24 ноября 2015 года №2447/2015 (декларации применяются в Европейском союзе для подтверждения преференциального происхождения товаров и выдачи таможенными органами сертификатов).

Кроме того, продлен с 30 до 90 календарных дней со дня получения заявления срок предоставления таможней предприятию-экспортеру статуса уполномоченного экспортера.

Уточнено, что дополнение информационного листа новой товарной позиции УКТ ВЭД осуществляется таможней по заявлению уполномоченного экспортера.

Уполномоченный экспортер по сравнению с другими экспортерами имеет следующие преимущества:

возможность экспортером самостоятельно декларировать украинское преференциальное происхождение товаров в коммерческих документах без оформления сертификата EUR.1 на каждую партию товаров и привлечения таможни;

упрощение процедуры подтверждения экспортерами преференциального происхождения украинских товаров на коммерческих/товаросопроводительных документах;

неограниченный срок действия статуса уполномоченного экспортера;

поддержка и ускорение процедуры экспорта товаров украинского происхождения на рынке стран ЕС;

льготный режим налогообложения товаров украинского происхождения в странах ЕС.

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