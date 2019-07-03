 За год выплачено 7,6 миллиарда задолженности по алиментам, – Минюст

Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По словам Петренко, сегодня отмечается годовщина с момента принятия второго пакета инициативв #ЧужихДетейНеБывает относительно усиления ответственности за неуплату алиментов.

"25 лет в Украине многие родители, которые жили отдельно от семьи, не хотели делать этого. Мы нашли механизмы, которые заставили алиментщиков вспомнить о собственных детях. По состоянию на сегодня около миллиона детей получили более 7,6 млрд грн задолженности", – подчеркнул Петренко.

Он отметил, что 40 тыс. должников отработали на общественно полезных работах: подметали улицы, убирали кладбища и за счет этого погашали задолженность перед детьми. В отношении 128 тыс. должников действуют запреты на выезд из Украины, управление автомобилем, пользование оружием и охоту. Почти 60 тыс. неплательщиков вынуждены были заплатить штраф в размере от 20% до 50% от суммы долга.

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