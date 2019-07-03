 Аэропорт "Запорожье" увеличил пассажиропоток с начала года на 34%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение аэропорта, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, на международных линиях было перевезено 173 тыс. пассажиров (рост на 33,1%), на внутренних рейсах – более 57 тыс. человек (рост на 20,5%).

По итогам июня 2019 года авиаперевозками аэропорта воспользовалось 47 тыс. пассажиров, что в два раза больше, чем в июне 2018 года. При этом на международных рейсах аэропорт обслужил более 37 тыс. человек, на внутренних авиалиниях ‒ почти 10 тыс.

В то же время в аэропорту подчеркнули, что в 2018 году на уровень пассажироперевозок существенно повлияло проведение ремонта взлетно-посадочной полосы, который длился с 26 мая по 14 июня.

Как сообщалось, аэропорт "Запорожье" в 2018 году обслужил 400,3 тыс. пассажиров, что на 15% больше, чем в 2017 году.

Аэропорт в Запорожье в настоящее время обеспечивает взлет/посадку на двух взлетно-посадочных полосах (искусственная и грунтовая). Расположен в черте города к востоку на расстоянии около 15 км от центральной части Запорожья по Донецкому шоссе.

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