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 Норма о проектировании доступа к интернету в номерах гостиниц вступит в силу с 1 октября

Новые изменения в ГСН "Гостиницы", которые содержат рекомендацию предусматривать доступ к интернету в каждом гостиничном номере при проектировании, уже опубликованы и вступят в силу с 1 октября.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Свободный доступ к интернету в отелях – конечно, не новинка, однако, представьте, до сих пор в действующих строительных нормах не было никаких требований по обустройству сети интернет и необходимых устройств для этого", – отметил Парцхаладзе.

"Мы пересмотрели такие устаревшие нормы и в изменениях ГСН предположили, что в каждом номере должна быть доступ к интернету и телевидению. Эта норма является рекомендательной, но я думаю, что все сознательные владельцы отелей будут это делать обязательно для удобства и комфортности проживания", – добавил заместитель министра.

Согласно опубликованным изменениям в ГСН, здания гостиниц должны оборудоваться сетями и устройствами и при необходимости иметь отдельные помещения для организации проводного и беспроводного выхода в сеть интернет, мобильной и телефонной связи, телевидения.

При этом рекомендуется выполнять расчет распределительных сетей телевидения и точек доступа к интернету так, чтобы в каждом номере было не менее двух присоединительных устройств.

Телевидение и интернет также нужно предусматривать и в общих помещениях, где могут находиться жители отелей. Это холлы или вестибюли, кафе, магазины и другие заведения, которые входят в состав гостиниц.

Изменения в ГСН "Гостиницы" вступают в действие с 1 октября 2019 года. Они разработаны ПАО "КиевЗНИИЭП".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3135452
 
 
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