 Кабмин заложит в госбюджет рост расходов на ремонт дорог до 75 миллиардов, – Гройсман

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

Премьер напомнил, что за два года в Украине отремонтировано и построено почти 7 тыс. км дорог, а объем финансирования работ увеличивался из года в год.

"На следующий год мы будем предлагать бюджет Дорожного фонда не менее 75 млрд грн. Это позволит увеличивать объем строительства качественных дорог", – сказал Гройсман.

Глава правительства добавил, что в ближайшее время Кабмин планирует представить стратегию обновления дорог местного значения с использованием новой технологии бетонного покрытия "Т-бетон", сырье для которого производится в Украине.

Премьер напомнил, что с 2018 года в Украине реализуется стратегия объединения областных центров качественными дорогами.

"Но есть дороги между районными центрами. Они в ужасном состоянии. В ближайшее время мы выйдем с новой программой – это стратегия строительства дорог между районными центрами. Это будет пятилетняя программа, уже есть технологическое решение", – добавил Гройсман.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян оценил потребность в финансировании ремонта автодорог, соединяющих районные центры, в 50 млрд грн.

По данным "Укравтодора", на строительство, реконструкцию и ремонт дорог государственного значения в 2019 году будет направлено около 20 млрд грн из общей суммы в 34,4 млрд грн на дороги государственного значения, предусмотренной в Дорожном фонде. Всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения в бюджете предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости Украины.

Напомним, с января-2018 начал работу государственный Дорожный фонд. При этом в рамках децентрализации дорог 123,11 тыс. км дорог местного значения переданы местной власти. "Укравтодор" отвечает за 46,99 тыс. км дорог международного и национального значения.

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